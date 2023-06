Greet Minnen moet na 3 sets haar meerdere erkennen in Wit-Russische Sasnovitsj

Greet Minnen had Aljaksandra Sasnovitsj 3 jaar geleden bij hun laatste confrontatie verslagen op de Australian Open na een driesetter. Nu waren de rollen omgekeerd.



Na een eerste set tjokvol breaks (maar liefst, wat heel uitzonderlijk is op gras) en een moeilijke start van de 2e set begon Minnen steeds beter in haar ritme te komen. Nu was zij het die de lakens uitdeelde én ook de set won.



Maar net op tijd vond Sasnovitsj opnieuw stabiliteit op haar eigen opslag. Nu was het Minnen die in de problemen kwam bij de service. Eén noodlottige break in het 4e spelletje betaalde ze cash.