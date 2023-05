Oekraïense tennisster houdt Russin uit finale in Rome en geeft geen hand na de match

Het halfgevulde Campo Centrale in Rome was op de hand van Anhelina Kalinina, wiens thuis in Oekraïne in door Rusland veroverd gebied ligt. Sommigen hadden zelfs Oekraïense vlaggen meegebracht om haar aan te moedigen.

In een felbevochten duel dwong Veronika Koedermetova met 16 punten op een rij een derde en beslissende set af, maar daarin gaf Kalinina een vroge voorsprong niet meer uit handen.

Ze maakte het af met een forehand-winner en stapte daarna meteen naar de umpire voor een hand. Zo vond er geen traditionale handshake aan het net plaats tussen de Oekraïense en de Russin. Koedermetova droop ontgoocheld af.

Kalinina verwees ook na de match naar de oorlog in haar thuisland. "Ik hoop echt dat ik een heel klein licht en misschien wat positieve emoties heb gegeven aan mijn land", zei de nummer 47 van de wereld. "Ik voelde zo veel steun van het publiek, dit heb ik nog nooit meegemaakt."