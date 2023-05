Kopzorgen voor Swiatek: 10 dagen voor Roland Garros geeft ze geblesseerd op in Rome

In de eerste set leek er geen vuiltje aan de lucht voor Iga Swiatek, maar de motor ging steeds moeizamer lopen. In de derde set moest de nummer 1 van de wereld de handdoek in de ring gooien tegen de Kazachse Elena Rybakina.

Swiatek had last van haar rechterknie en moet hopen dat ze geen zware blessure heeft opgelopen. Over 10 dagen begint Roland Garros, waar ze haar titel verdedigt.

Elena Rybakina staat in de halve finales in Rome tegenover de Letse Jelena Ostapenko. De andere halve finale gaat tussen de Oekraïense Anhelina Kalinina en de Russin Veronika Koedermetova.