Holger Rune klopt Novak Djokovic en staat in de halve finale in Rome

Titelverdediger Novak Djokovic zal zichzelf niet opvolgen op de erelijst van de Masters 1.000 in Rome. De Deen Holger Rune bleek in de kwartfinale in drie sets te sterk. Het werd 6-2, 4-6 en 6-2.

De 20-jarige Rune zal het in de halve finale opnemen tegen de winnaar van het duel tussen de Noor Casper Ruud (ATP 4) en de Argentijn Francisco Cerundolo (ATP 31).

Eerder deze week verloor Djokovic ook al zijn eerste plek op de wereldranglijst. Hoewel Carlos Alcaraz verrassend verloor in de derde ronde van het Masters 1.000-toernooi, wipt hij toch terug over Djokovic naar plek één.

Dat komt omdat de Spanjaard geen punten te verdedigen had in Rome. Ook als Djokovic voor de zevende keer het toernooi in de Italiaanse hoofdstad had gewonnen, was hij zijn eerste plek kwijt.