Elise Mertens zwoegt zich voorbij Colombiaanse op Roland Garros

13 uur 14. 7-6: Mertens maakt het af! Na enkele fouten van Osario en een zeer sterke eerste opslag van Mertens staat het 6-3 in de tiebreak. Osorio slaat na een sterke return van Mertens op matchbal de bal in het net: 7-3. Mertens pakt de 2e set en daarmee ook de match. .

13 uur 01. 6-5: opslag rendeert nu wel voor beide speelsters. Ook Mertens is solide op eigen opslag. Gaan we naar een tiebreak of kan Mertens toch nog de break waarmaken? .

12 uur 10. 1-1: het lukt Mertens weer niet op eigen opslag. Mertens blijft in hetzelfde bedje ziek. Met weer een moeilijk opslagspel is het spelbeeld in de 2e set niet veel veranderd. Ze moet vechten voor elk punt en dat doet ook de Colombiaanse. Osorio schreeuwt het uit: 0-1. Mertens herstelt wel direct het evenwicht met een tegenbreak in de tweede game met enkele knappe returns op de opslag van Osorio. .