Elise Mertens staat in halve finales Monterrey, sterke Bonaventure grijpt er net naast

"Ik denk dat ik een heel solide wedstrijd heb gespeeld", reageerde Mertens. "In mijn opslagspelletjes heb ik niets laten liggen. Daarnaast heb ik nooit de armen laten zakken en ben ik mentaal sterk gebleven, want ik wist dat als ik goed aan een punt zou beginnen, ik de bovenhand zou halen."



"Ik ben heel blij met de manier waarop ik heb opgeslagen en over hoe ik met de derde bal (de slag na de eerste return van de tegenstander, red) ben omgegaan. Zo kon ik het spel bepalen in de balwisselingen."



"Dat was heel belangrijk, want Cocciaretto is een vrij explosieve speelster die heel goed gekruist kan spelen. Ik mocht het niet zover laten komen. Op het einde maakte ik weinig foutjes en ik heb ook de kansen gegrepen die zich aandienden."



Garcia wordt wel andere koek. De Française won de WTA Finals vorig jaar. "Het wordt zeker een moeilijke match, maar ik probeer het positief te benaderen. Er komen twee grote toernooien aan (Indian Wells en Miami, red) en het wordt in dat opzicht een mooie kans om mij te meten met een tegenstander die in de top tien staat.



"Het wordt een wedstrijd waaruit ik zal leren, en uiteraard zal ik alles proberen om te winnen. Gisteren stond ik lang op de baan (in haar kwartfinale tegen Ruse, red) maar ik heb getoond dat ik mentaal sterk ben. Dit jaar kon ik mij nog niet tonen, behalve met een derde ronde op de Australian Open, maar ik weet dat ik moet verbeteren en ik wil genieten van de mooie momenten. Ik zal niets te verliezen hebben. En je bent nooit op voorhand verloren."