Kirsten Flipkens (37) kan het nog: ze verovert dubbeltitel in WTA-Hobart

Flipkens en Siegemund vormden het eerste reekshoofd in de Australische tennisstad, ze kregen heel wat weerwerk van het Zwitser-Hongaarse duo Viktorija Golubic/Panna Udvardy. Maar na 1,5 uur stond er toch 6-4, 7-5 op het bord.



Flipkens schakelde in de halve finales Kimberley Zimmermann en de Oekraïense Nadija Kitsjenok uit.



Het is de zevende dubbeltitel voor Flipkens, die de kroon op haar verjaardagsweek zette. Dinsdag is ze 37 geworden.



Haar vorige titel was ook met Siegemund in Cluj-Napova vorig jaar in oktober. Voordien was ze de beste in Seoel (in 2016 met de Zweedse Johanna Larsson), in 's-Hertogenbosch (in 2017 met de Slovaakse Dominika Cibulkova), in Linz (in 2018 met Larsson), in Lugano (in 2018 met Elise Mertens) en in Mallorca (in 2019 met Larsson).



In 2019 schopte ze het in Hobart ook tot in de dubbelfinale, maar toen verloor ze aan de zijde van Larsson.