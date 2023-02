Goffin brengt België op één zege van kwalificatie voor finaleweken Daviscup

clock 08:25

08 uur 25. Goffin bezorgt België 0-2-voorsprong. België staat met één been in de finaleweken van de Daviscup. In de kwalificatiewedstrijd tegen Zuid-Korea deed David Goffin zijn duit in het zakje tegen Seong Chan Hong (ATP 237). De Luikenaar had iets meer dan een uur nodig om met 6-4 en 6-2 aan het langste eind te trekken. Eerder had Zizou Bergs (ATP 115) al mogen vieren na een lastige driesetter tegen Soonwoo Kwon (ATP 61): 1-6, 6-4, 7-6 (8/6). België staat zo op een 0-2-voorsprong tegen Zuid-Korea en kan de groepsfase al ruiken. Zondag moeten de Belgen het dan wel afmaken in een van de laatste drie wedstrijden. Joran Vliegen en Sander Gillé openen in het dubbelspel tegen Jisung Nam en Minkyu Song. Daarna neemt Goffin het op tegen Kwon en speelt Bergs tegen Hong. Bij een overwinning stoten de Belgen door naar de groepsfase van de Daviscup (12-17 september). .