Maryna Zanevska wipt achtste reekshoofd op weg naar 2e ronde in Parma

De 29-jarige Zanevska had Bronzetti al twee keer eerder geklopt: eerder deze maand in Boekarest (6-1, 6-0) en in 2020 in het Italiaanse Tarvisio (6-3, 4-6 en 6-4). In Parma deed ze er nog een derde zege bij.

De Belgische met Oekraïense roots trok na 1 uur en 24 minuten aan het langste eind. In de achtste finales neemt ze het op tegen de Hongaarse Dalma Galfi (WTA 91), die een Russische kwalificatiespeelster uitschakelde.

Van de vijf vorige duels tegen de 24-jarige Galfi won Zanevska er vier. Vorig jaar speelden ze twee keer tegen elkaar en won de Belgische telkens vlot.