Kyrgios mept nummer 1 en titelverdediger Medvedev uit US Open

Nick Kyrgios doet voort op het elan van zijn uitstekend Wimbledon, waar hij voor het eerst de finale van een grandslamtoernooi bereikte (en verloor van Novak Djokovic.



Flamboyant, geëxciteerd, gekscherend, zo kennen we Kyrgios ook nu weer, maar hij houdt zichzelf wel onder controle. Anders dan vroeger maakt hij zichzelf niet meer zo zot, dat hij de match uit handen laat glippen.



Na twee donkere jaren van mentale moeilijkheden heeft Kyrgios de beste versie van zichzelf teruggevonden. "Ik ben heel blij dat ik eindelijk kan tonen in New York hoe goed ik kan spelen."



"Dit is een heel mooie overwinning. Ik ben trots op mijn prestatie. De nummer 1 van de wereld verslaan op Arthur Ashe, dat is een ongelofelijke ervaring. In de 3e en 4e set speelde ik erg ontspannen, ik heb me geamuseerd." Maar hij wil meer: "Ik wil "all the way" gaan. Hopelijk lukt dat."



Op de persconferentie achteraf alludeerde Kyrgios op een mogelijk afscheid, als dat gebeurt, maar vraag is of dat een lolletje was.



(lees voort onder foto)