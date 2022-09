Kirsten Flipkens staat in de kwartfinales van het dubbelspel in New York

Kirsten Flipkens heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het dubbelspel op de US Open, het vierde en tevens laatste grandslamtoernooi van het seizoen. Op Flushing Meadows in New York haalde ze het in de derde ronde aan de zijde van de Spaanse Sara Sorribes Tormo in drie sets van de Chileense Alexa Guarachi en de Sloveense Andreja Klepac, de dertiende reekshoofden: 7-6 (7/5), 2-6 en 6-1 na 1 uur en 57 minuten.