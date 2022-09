Kirsten Flipkens bereikt halve finales in gemengd dubbelspel op US Open

Flipkens en Roger-Vasselin hadden 1 uur en 41 minuten nodig om het Australische duo Samantha Stosur en Matthew Ebden te verslaan met 6-7 (7-9), 6-4, 11-9.



Voor een ticket voor de finale nemen de twee het op tegen de Chinese Shuai Zhang en de Kroatische Mate Pavic, de tweede reekshoofden.



De kwartfinales van een gemengd dubbel in een grandslamtoernooi waren een primeur voor onze 36-jarige landgenote, die wel al 2 keer de 1/8e finales in de discipline haalde: in 2018 op Wimbledon met de Nederlander Robin Haase en in 2019 op de US Open met toen ook Roger-Vasselin.



Ook in het vrouwendubbel is Flipkens nog van de partij. Met de Spaanse Sara Sorribes Tormo speelt ze de kwartfinale tegen het Amerikaans-Australische gezelschap Nicole Melichar-Martinez/Ellen Perez, de 10e reekshoofden.



In 2019 speelde Flipkens de halve finales op Roland Garros met de Zweedse Johanna Larsson.



Voor "Flipper" is het 13e US Open, ze speelde haar eerste in 2006 en was niet meer in New York sinds 2020.