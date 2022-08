Tweede nederlaag op rij kan toch goed nieuws zijn voor Osaka voor US Open

Naomi Osaka timmert aan haar niveau na een achillespeesblessure. Cincinnati was nog maar het derde toernooi op haar kalender sinds haar rentree, maar net als in Toronto vorige week was de eerste ronde al het eindstation.

Tegen de Chinese Zhang Shuai, die al sinds 2014 niet meer voorbij de eerste ronde was geraakt op het Masters 1.000-toernooi, ging Osaka in twee sets voor de bijl. "Ze voelde zich misschien niet goed vandaag, want ze speelde niet op haar best", moest ook Zhang toegeven.

Viervoudig grandslamwinnares Osaka stapelde de ongedwongen fouten op (29) en kon slechts één breakkans verzilveren. Niet meteen de ideale aanloop naar de US Open, die ze in 2018 en 2020 won.

Alhoewel... De laatste keer dat Osaka twee toernooien op een rij verloor in de eerste ronde was in Toronto en Cincinnati in 2018. Enkele weken later veroverde ze haar eerste grandslamtitel op Flushing Meadows.

Maar voor een 5e grandslamtitel zal de Japanse haar niveau wel stevig moeten opkrikken. Van haar laatste 7e matchen verloor ze er 5.