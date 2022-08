Serena Williams wint eindelijk nog eens en ziet "licht aan het einde van de tunnel": "Vrijheid!"

Zo'n twee uur moest Serena Williams zich in het zweet werken om Nuria Parrizas opzij te zetten, maar de ontlading achteraf was het allemaal waard.

Na een 6-3 en 6-4 in setstanden was de vreugde groot bij de 23-voudige grandslam-winnares. Ze won voor het eerst een wedstrijd in ruim een jaar vol blessureleed.

En dan was er nog die mislukte comeback op Wimbledon, waar ze in de eerste ronde niet opgewassen bleek tegen Harmony Tan. Een pijnlijke nederlaag die Williams nu kan doorspoelen.

De voormalige nummer 1 van de wereld, die helemaal is weggezakt op de wereldranglijst, bereidt zich in Toronto voor op de US Open. In eigen land wil ze op 40-jarige leeftijd schitteren als vanouds. Maar eerst wacht Belinda Bencic (WTA-12) in de 2e ronde.

