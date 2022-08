Serena Williams verliest "The Battle of the Generations" tegen Raducanu

De wedstrijd tussen de 40-jarige Williams en de 19-jarige Raducanu werd in de Verenigde Staten gepromoot als "The Battle of the Generations".

Toen de Britse geboren werd in november 2002 was Williams al de onbetwiste nummer één ter wereld en had zij al vier grandslamtoernooien gewonnen in het enkelspel. Intussen staat haar teller op 23 Grand Slams. Niet alleen het leeftijdsverschil maakte de wedstrijd interessant.

Sinds Serena Williams vorige week liet uitschijnen dat ze na de US Open stopt, staat alles wat ze doet en zegt sowieso in de schijnwerpers. Raducanu was dan weer de verrassende winnares van de US Open vorig jaar, nadat ze zich had geplaatst als kwalificatiespeelster. Daarna kende ze een moeilijke periode.

Het was dus uitkijken wie van de twee de beste indruk gaf op minder dan twee weken voor het begin van de US Open van dit jaar. Het antwoord was vrij duidelijk: Raducanu won in twee sets.

Ze liep in de eerste set meteen uit tot 4-1. Williams brak op haar beurt nog een keer terug, maar kon het setverlies niet meer voorkomen. Set twee was een maat voor niets, de Britse gunde haar tegenstander geen spelletje meer. De partij duurde 1 uur en 5 minuten.

In de volgende ronde treft Raducanu de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA-22). Die won in haar eerste ronde van de Estse Kaia Kanepi (WTA-31).