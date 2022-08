Nummer 1 van de wereld Medvedev wint (eindelijk) zijn eerste toernooi in 2022

Medvedev versloeg in de finale de Britse titelverdediger Cameron Norrie (ATP-12) met 7-5 en 6-0. Het levert hem de 14e ATP-toernooizege in zijn carrière op.

Dit seizoen had de 26-jarige Medvedev al 3 finales verloren: op de Australian Open, in Rosmalen (Ned) en Halle (Dui).

"Het was niet gemakkelijk, want Cam is een uitstekende speler. Het was een heel intense finale. Wanneer je tegen Cam speelt, weet je dat je voor elk punt moet vechten", sprak Medvedev, die deze week geen enkele set verloor.

Cameron Norrie blijft door het verlies op 4 titels steken. "Elke match was goed, maar de finale is altijd speciaal. Daarin sta je tegenover de beste speler van de week. Ik ben blij dat ik een hoog niveau heb gehaald en goeie shots kon tonen in zo'n belangrijke wedstrijd", zei de Brit.

In 2022 won de 26-jarige Norrie al de toernooien van Delray Beach en Lyon en werd runner-up in Acapulco. Vorig jaar won Norrie de titel in Los Cabos door in de finale de Amerikaan Brandon Nakashima te verslaan.