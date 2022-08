Nick Kyrgios pakt in Washington eerste toernooizege in drie jaar

De 27-jarige Kyrgios, vorige maand nog de verliezende finalist op Wimbledon, bekroont zijn sterke jaar dan toch met een ATP-titel. Na twee donkere jaren, waarin de Australiër worstelde met mentale problemen, staat hij er opnieuw helemaal.

In Washington, waar hij in 2019 zijn laatste titel pakte, boekte hij zijn 7e ATP-titel. Met zijn ijzersterke opslag - 12 aces en 9 op 9 op zijn eigen opslagspelletjes - liet Kyrgios de Japanner Nishioka geen schijn van kans in de finale.

Nishioka gaf toe dat hij "geen oplossing vond" op de opslag van Kyrgios. Geen schande, Kyrgios kreeg dit toernooi 10 breakkansen tegen, maar bleef foutloos op zijn 64 opslagspelletjes.

"Ik voel dat mijn motivatie veel hoger is dan vroeger", zei Kyrgios. "Het maakt me niet uit wat mensen denken over mijn tennis. Ik weet dat ik het op mijn eigen manier doe en dat ik miljoenen mensen inspireer."

Aan motivatie inderdaad geen gebrek: later op de avond pakte hij ook de dubbeltitel met zijn partner Jack Sock tegen Ivan Dodig en Austin Krajicek, de finalisten van Roland Garros (7-5 en 6-4).