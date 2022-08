Maryna Zanevska is maatje te klein voor Koedermetova in 2e ronde: "Ik was niet goed genoeg"

Ook in set 2 was de Belgische niet opgewassen tegen het 18e reekshoofd. De Russin controleerde de partij en stuurde Zanevska na anderhalf uur tennis huiswaarts. Zo wordt Alison Van Uytvanck de enige actieve Belg in het enkelspel op de US Open.

Zanevska: "Ze serveerde heel goed op de sleutelmomenten"

"Ik was vandaag gewoon niet goed genoeg", was Zanevska eerlijk na de partij. "Het was moeilijk om de goede balans te vinden tussen passief en agressief te zijn. Ik vond mijn consistentie niet. Koedermetova serveerde ook heel goed, vooral op de sleutelmomenten."

"Ze zette me met haar opslag steeds onder druk. Ik vond moeilijk de antwoorden. Na Wimbledon heb ik op gravel wat vertrouwen opgedaan, ik heb me maar twee weken op hardcourt voorbereid voor deze US Open, maar ik heb er het beste van gemaakt."