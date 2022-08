Elise Mertens moet even zwoegen, maar neemt eerste horde wel in Toronto

Na een sterke Wimbledon-campagne is Elise Mertens zich stilaan aan het voorbereiden op de US Open. In Toronto versloeg ze in de eerste ronde de Hongaarse Anna Bondar.

In de eerste set leverden beide speelsters nog een fel gevecht. Mertens liep uit tot 1-5, maar de Hongaarse gaf zich niet zomaar gewonnen en dwong vanuit een verloren positie nog een tiebreak af. Daarin bleek Mertens uiteindelijk met 2-7 wel duidelijk te sterk.

De veer leek nadien gebroken bij Bondar, in de 2e set kon ze een dubbele break achterstand niet meer goedmaken.

In de tweede ronde neemt Mertens het op tegen de Italiaanse Camila Giorgi of de Britse Emma Raducanu.