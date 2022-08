David Goffin gaat er ook in Winston Salem in eerste ronde uit

Voor de 31-jarige Goffin was het de 20e nederlaag van het seizoen, daar staan 24 overwinningen tegenover. Zijn laatste succes op een hoofdtabel was tegen de Amerikaan Frances Tiafoe in de 1/8e finales van Wimbledon.



Goffin verteerde de overstap van gras naar hardcourt - in de aanloop naar de US Open - niet goed. Zowel in Washington, Montreal en Cincinnati en nu ook in Winston Salem was de eerste ronde zijn eindstation. In Cincinnati won Goffin wel 2 kwalificatieduels.



Opvallend: in elke set was de eerste break voor Goffin, maar hij kon dat niet bestendigen. Zowel in de eerste als de derde set brak Djere telkens terug voor 2-2 en nam de bovenhand met een break voor 5-3. Zeven dubbele fouten hielpen Goffin niet.