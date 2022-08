Coric laat zwaar blessureleed achter zich met mooiste triomf uit carrière in Cincinnati

Coric stond in 2018 op de 12e plaats van de wereldranking. Nadat hij 8 maanden afwezig geweest was, keerde hij in maart van dit jaar terug in competitie. Juist op tijd voor de US Open - die hij als junior in 2013 won - lijkt Coric weer helemaal fit.



In Cincinnati nam de nummer 152 van de wereld deel met een beschermde ranking en liet hij zich een eerste keer opmerken door Rafael Nadal te kloppen in de tweede ronde.



In een briljante finale tegen Tsitsipas (ATP-7) maakte hij duidelijk dat hij een outsider kan zijn voor de laatste grandslamcompetitie van het seizoen, die komende maandag van start gaat.



Het was de derde titel voor Coric, maar wel de eerste sinds 2018 én een eerste Masters 1000. Hij zou vandaag de top 30 binnenkomen en reekshoofd zijn op Flushing Meadows.

"Ik geloofde niet dat ik het toernooi zou winnen, ik geloofde er wel telkens in dat ik mijn volgende match kon winnen", reageerde hij blij.



Tsitsipas had nummer 1 Daniil Medvedev geklopt in zijn halve finale en nam dat momentum mee tegen Coric: de Griek brak bij zijn eerste kans en kwam 4-1 voor. Maar bij die ene break zou het blijven.



Coric knokte zich in de match en sleepte een tiebreak uit de brand. Tsitsipas begon die tiebreak met een dubbele fout en kwam dat niet te boven, Coric bedankte en mepte hem een 7-0 om de oren.



In de tweede set hield Coric de druk hoog. Met nog een dubbele fout gaf Tsitispas met een break Coric een 4-2-voorsprong. Die keek niet meer om en won de partij met een nieuwe break.