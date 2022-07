Roland Garros-finaliste Coco Gauff moet in 3e ronde het hoofd buigen voor landgenote Anisimova

Geen nieuwe grandslamfinale voor de pas 18-jarige Coco Gauff (WTA-12) op Wimbledon. De Amerikaanse ging in de 3e ronde onderuit tegen haar landgenote Amanda Anisimova (WTA-25) in 3 sets: 7-6, 2-6 en 1-6. Anisimova staat zo voor de 3e keer dit jaar in de 4e ronde van een grandslamtoernooi.