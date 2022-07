Novak Djokovic overleeft vijfsetter op weg naar halve finales in Wimbledon

Novak Djokovic jaagt in Londen op zijn 7e Wimbledon-winnaar, maar kreeg met Jannik Sinner een taaie klant tegenover zich in de kwartfinales. De 20-jarige Italiaan had in de vorige ronde nog indruk gemaakt door het Spaanse toptalent Carlos Alcaraz van de baan te vegen en ging op dat elan door tegen Djokovic.

Lefgozer Sinner tenniste complexloos, ging vol voor elke bal en strafte de fouten van Djokovic genadeloos af. In de 1e set slaagde hij er zo in om een 4-1-achterstand nog om te buigen in 7-5-setwinst.

Wie een antwoord verwacht had van Djokovic in set 2 kwam bedrogen uit. De Serviër had geen verhaal tegen de prima spelende Sinner, die dankzij 2 breaks ook de 2e set op zak stak.

Novak Djokovic hing in de touwen, maar met de Serviër ben je nooit klaar. In de 3e set sloeg de motor van het 1e reekshoofd plots aan, terwijl Sinner steeds meer fouten begon te maken.

Djokovic rook bloed en voelde dat hij zijn prooi in de tang had. De zesvoudige Wimbledon-kampioen was nog nauwelijks op een fout te betrappen en zette de scheve situatie nog helemaal recht door droogjes 3 sets op rij te winnen.