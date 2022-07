Elise Mertens (WTA-31) daagt in de 3e ronde de Duitse Angelique Kerber (WTA-19) uit. Bij winst evenaart Mertens haar beste resultaat tot nu op Wimbledon. In 2019 haalde ze op het gras de 4e ronde. Het duel tussen de Belgische en de Duitse is vanaf 14u de 2e partij op court 1, na een andere vrouwenwedstrijd.