David Goffin sneuvelt met de halve finale in zicht na thriller tegen Cam Norrie

Evenwichtig begin

Twintig jaar. Zo lang was het geleden dat een Belgische man nog eens in de halve finale van een grand slam stond. Tegen Cam Norrie kreeg Goffin op Wimbledon de kans om in de voetsporen van Xavier Malisse te treden, maar tegen de chouchou van het Britse publiek zou het in geen geval een sinecure worden.

Goffin, die voor de vierde maal in zijn carrière in de kwartfinale van een grandslamtoernooi stond, had wel het voordeel van de ervaring. Norrie stond voor het eerst in de kwartfinale van een major.

Het begin was veelbelovend voor Goffin. Met uiterst solide tennis greep hij vlot de eerste set. De linkshandige Norrie draaide gaandeweg warm en leverde in set twee veel meer strijd. Goffin breakte als eerste, maar Norrie rechtte de rug en draaide de rollen nog helemaal om. Met 7-5 hing hij de setstand weer in evenwicht.