Tweevoudig winnares Petra Kvitova tankt vertrouwen voor Wimbledon met zege in Eastbourne

Op gras voelt Kvitova zich duidelijk in haar sas. De ervaren Tsjechische won Wimbledon al 2011 en 2014, nog altijd haar enige grandslamzeges.

In Eastbourne liet ze deze week zien dat ze ook nu weer over het goede grasgevoel beschikt. Ze klopte in de halve finales de Braziliaanse Beatriz Haddad (WTA 29), die al 13 wedstrijden niet verloren had op gras.

Ook in de finale was er weinig te doen aan Kvitova. Ostapenko, nummer 14 van de wereld en titelverdedigster in Eastbourne, kon eigenlijk nooit een vuist maken tegen de 32-jarige Tsjechische.

Het werd 6-3 en 6-2 na iets meer dan een uur spelen, goed voor de 29e WTA-titel voor Kvitova.