Tiener Coco Gauff laat ook in de halve finales geen set liggen

Voor Coco Gauff was een halve finale op een grandslamtoernooi onbekend terrein en de Amerikaanse had even nodig om op toerental te komen, maar na enkele snelle breaks kwam de motor helemaal op toerental.

Ze neutraliseerde de forehand van de linkshandige Martina Trevisan, 10 jaar ouder. De Italiaanse riep ook een medische time-out in, maar haar foutenlast werd veel te groot.

Gauff stoomde door naar de finale en mag proberen waar niemand sinds februari in geslaagd is: Iga Swiatek kloppen.

Ze is de jongste finaliste op Roland Garros sinds Kim Clijsters in 2001. Zij verloor daags na haar 18e verjaardag de finale.

"Ik kan mijn gevoel niet beschrijven", reageerde Gauff na haar halve finale. "Eerlijk: ik was niet nerveus en dat was best verrassend."

"Ik ben alleen 's ochtends zenuwachtig, maar dan maak ik mijn hoofd vrij tijdens een wandeling."