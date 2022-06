Matteo Berrettini bewijst op Queen's nog eens zijn grasvorm

Matteo Berrettini en gras, het is zoals tomaat met basilicum.

De Italiaan werd vorige week eindwinnaar in Stuttgart en was deze week ongenaakbaar op Queen's, waar hij zijn titel verlengd heeft.

Van zijn laatste 21 matchen op gras heeft Berrettini er nu 20 gewonnen. Alleen op Wimbledon vorig jaar botste hij in de finale op Novak Djokovic.

In de finale verloor Filip Krajinovic in twee sets. De Serviër skipt meestal het grasseizoen en was niet opgewassen tegen de service van Berrettini.