Letse Ostapenko maakt korte metten met het mooie Wimbledon-avontuur van Yanina Wickmayer

Yanina Wickmayer haalde voor het eerst de hoofdtabel van een grandslamtoernooi sinds ze in april vorig jaar mama was geworden. Ze moest zich, als nummer 298 van de wereld, hiervoor wel vanuit de kwalificaties opwerken.

Maar tegen Jelena Ostapenko, het 12e reekshoofd en in 2018 nog halvefinaliste in Londen, waren de batterijen schijnbaar leeg. Na 1 uur 13 minuten was het voorbij, met twee keer 6-2.

Wickmayer neemt wel nog altijd deel aan het dubbelspel. In de eerste ronde moet ze aan de zijde van Joelia Poetintseva wel het 3e reekshoofd Dabrowski/Olmos partij geven.