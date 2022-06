Alison Van Uytvanck verliest nog eens op gras, maar legt nummer 25 vuur aan schenen

Van Uytvanck is de nummer 46 van de wereld, Anisimova de nummer 25. Onze landgenote begon het best en ging 3 keer door de opslag van de Amerikaanse in de 1e set (6-3). Anisimova sloeg vooral goed op en krikte haar niveau op in set 2 met een dubbele break (3-6).



Van Uytvanck brak als eerste in de slotset, maar Anisimova dwong nog een tiebreak af. Daarin kwam onze landgenote 3-0 en 4-2 voor. Maar toen stokte de machine.



Van Uytvanck begon erg goed aan het grasseizoen. Begin juni schreef ze het ITF 100.000 dollar-toernooi in Surbiton (Eng) op haar naam. En zondag won ze het WTA 125-toernooi in Gaiba (Ita).



Tussendoor nam ze ook de maat van Elise Mertens in Rosmalen, waarna ze in de kwartfinale op eerste reekshoofd Aryna Sabalenka (WTA-6) ook pas na 3 sets en een tiebreak in set 3 het hoofd moest buigen.



Dat belooft voor Wimbledon volgende week.