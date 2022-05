Wonderkind Carlos Alcaraz zal de troon in Parijs dit jaar nog niet bestijgen

De kwartfinale tussen Alexander Zverev en Carlos Alcaraz werd opgediend als voorgerecht op de clash tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic, maar de schotel was om duimen en vingers bij af te likken.

Alcaraz had zijn Duitse opponent nog billenkoek gegeven begin deze maand in de finale van het prestigieuze toernooi van Madrid, maar op Franse bodem was Zverev een tikkeltje preciezer.

De Duitser had in set 1 en set 2 genoeg aan 1 servicebreak om Alcaraz op zijn knieën te krijgen, maar de Spaanse vechtjas forceerde met zijn eerste break een vierde set.

Die werd in een zinderende tiebreak beslist. Alcaraz dwong een setbal af, maar Zverev wilde de slijtageslag niet langer rekken dan nodig.

Met een uitroepteken met zijn backhand boekte hij na meer dan 3 uur zijn kaartje voor de halve finales waarin de winnaar van Djokovic-Nadal wacht.

Vorig jaar schopte Zverev het ook tot in de halve finales op het Parijse gravel. Daarin werd de Duitser uitgeschakeld door de Griek Stefanos Tsitsipas.

Alcaraz strandde in 2021 in de derde ronde bij zijn debuut op Roland Garros. Als qualifier ging hij eruit tegen de Duitser Jan-Lennard Struff