Rafael Nadal klopt Auger-Aliassime na slijtageslag en treft nu Djokovic in kwartfinale der titanen

Rafael Nadal was vorige week met wat zorgen naar Parijs afgezakt. In Rome, het laatste voorbereidingstoernooi op Roland Garros, was de gravelkoning nog gesneuveld in de tweede ronde tegen Denis Shapovalov. Maar op het Parijse gravel leek Nadal deze week het goede gevoel opnieuw teruggevonden te hebben.

In zijn achtste finale moest hij wel voorbij toptalent Felix Auger-Aliassime zien te geraken. De Canadees van 21 bewees meteen waarom hem een grote toekomst wordt toegedicht. Met solide tennis en elegante slagen snoepte hij Nadal meteen de eerste set af.

Nadal moest reageren en deed dat ook. In gekende krijgersstijl etaleerde hij zijn kunnen op gemalen baksteen: met 6-3 en 6-2 in de twee volgende sets keerde hij de rollen helemaal om.

Maar Auger-Aliassime liet zich niet kennen en dwong Nadal tot het uiterste. De Canadees pakte op zijn beurt de vierde set en hield in de vijfde en beslissende set tot 3-3 gelijke tred. Nadal moest diep gaan en forceerde net op tijd de beslissende break. Op eigen opslag maakte hij het daarna af: 6-3.

Nadal staat zo opnieuw bij de laatste acht in Parijs en mag zich nu opmaken voor een kwartfinale der titanen, want in de volgende ronde treft hij niemand minder dan Novak Djokovic, die vandaag met de vingers in de neus won van Diego Schwartzman.