Nummer 2 Medvedev wordt van de baan geveegd door ijzersterke Cilic

Medvedev had de vorige drie ontmoetingen tegen de 33-jarig Cilic gewonnen, maar dit keer kreeg hij een stevige oplawaai van de Kroaat. Cilic speelde een dijk van een partij. Hij sloeg 33 winners, meer dan dubbel zoveel als Medvedev.

Het is voor Cilic, die in 2014 nog de US Open won, vier jaar geleden dat hij het tot in de kwartfinales schopte in Parijs. Zijn tegenstander wordt opnieuw een Rus: Andrei Roeblev.