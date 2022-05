Nieuwe tienersensatie in het tennis: Deen Holger Rune wint in München, dankzij opgave Van de Zandschulp

De laatste maanden had iedereen in het tennis zijn mond vol over Carlos Alcaraz, maar de Spanjaard is niet de enige tiener die op de poort aan het kloppen is.



Het opmerkelijke van Holger Rune is dat hij er zelf rotsvast van overtuigd is dat hij een toekomstige topper is. Meermaals liet hij al optekenen dat hij ooit nummer 1 van de wereld wil worden en zelfs het record van Rafael Nadal op Roland Garros (13 eindzeges) wil breken.

Het leverde de Deen al behoorlijk wat hoongelach op, maar in München lachte Rune toch het laatst. Enkele dagen voor zijn 19e verjaardag maakte hij al indruk door Alexander Zverev in zijn eigen Duitsland te verslaan.

Zonder setverlies plaatste hij zich voor de eindstrijd, waar hij met de Nederlander Botic van de Zandschulp (afgelopen zomer nog kwartfinalist op de US Open) een andere debutant in een finale trof. Een echte strijd werd het niet. Van de Zandschulp was duidelijk niet fit genoeg en gooide na 7 spelletjes beteuterd de handdoek.

Rune krijgt voor zijn eerste toernooizege niet alleen een vette cheque, hij mocht ook zijn tennisbroekje inruilen voor Lederhosen, een traditionele lederen broek uit Beieren.