Martina Trevisan schrijft deel II van haar Roland Garros-sprookje

Het verhaal van Martina Trevisan is opmerkelijk. In de editie van Roland Garros 2020 sneuvelde ze pas in de kwartfinales tegen huidig nummer 1 van de wereld Iga Swiatek. Een verrassing, want Trevisan komt van heel ver.

Ze was als jong meisje een talentvolle tennisster, maar ze ging bijna ten onder aan de druk en prestatiedrang. Die brachten haar uiteindelijk in een ziekenhuis waar ze behandeld moest worden voor anorexia.

Trevisan vocht terug en liet van zich horen twee jaar geleden. Dat doet ze dit jaar opnieuw. Als nummer 56 van de wereld.

Dit jaar doet ze zelfs nog beter dan in 2020, want ze staat dus in de halve finales. Ze won overtuigend in drie sets van Leylah Fernandez (WTA-18), die vorig jaar de finale haalde van de US Open.

Na 6-2-winst in de eerste set kon de Italiaanse het al afmaken bij 5-4 in de tweede set, maar ze werd nerveus en Fernandez (19) zette de situatie nog recht in de tiebreak. "Ik werd nerveus, maar dat is normaal. Het is nog maar mijn tweede kwartfinale op een grandslamtoernooi", zei Trevisan.

Terugvechten na een opdoffer is echter een specialiteit van de 28-jarige Trevisan. In de derde set liet ze haar tegenstandster niet nog een keer terugkeren. Zo staat ze in haar eerst halve finale op een grandslamtoernooi.

Dat ze op dreef is, mag duidelijk zijn. Deze maand won Trevisan haar eerste WTA-toernooi in Rabat en ze is ondertussen 10 wedstrijden op rij ongeslagen.