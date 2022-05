Elise Mertens zet Varvara Gratsjeva makkelijk opzij en staat in 1/8e finales op Roland Garros

clock 15:30 15 uur 30. Mertens in 1/8e finales! Ook in set 2 is Elise Mertens duidelijk de sterkste. Ze neemt vroeg in de set afstand van de Russische en verzekert zich op een plek in de 1/8e finales met een love game op de opslag van Gratsjeva. . Mertens in 1/8e finales! Ook in set 2 is Elise Mertens duidelijk de sterkste. Ze neemt vroeg in de set afstand van de Russische en verzekert zich op een plek in de 1/8e finales met een love game op de opslag van Gratsjeva.

clock 14:43 14 uur 43. Mertens pakt eerste set. Tot 2-2 kon Varvara Gratsjeva haar wagonnetje aanpikken bij Elise Mertens. Na een felbevochten breakpunt richting een 2-3-voorsprong, stoomde de Belgische door. Mertens liet geen punt meer aan haar tegenstander. . Mertens pakt eerste set Tot 2-2 kon Varvara Gratsjeva haar wagonnetje aanpikken bij Elise Mertens. Na een felbevochten breakpunt richting een 2-3-voorsprong, stoomde de Belgische door. Mertens liet geen punt meer aan haar tegenstander.

clock 13:52 13 uur 52. We zijn begonnen aan de wedstrijd. Gracheva mag serveren in het eerste spelletje. . We zijn begonnen aan de wedstrijd. Gracheva mag serveren in het eerste spelletje.

clock 21:47 21 uur 47. Elise zal zelf moeten aanvallen en niet de fout afwachten, want Gratsjeva maakt geen fouten. Ze maakt een stevige opmars in het klassement. De enige manier waarop je het verschil kunt maken tegen haar is door agressief te zijn. Simon Goffin (coach Mertens). Elise zal zelf moeten aanvallen en niet de fout afwachten, want Gratsjeva maakt geen fouten. Ze maakt een stevige opmars in het klassement. De enige manier waarop je het verschil kunt maken tegen haar is door agressief te zijn. Simon Goffin (coach Mertens)

clock 21:45 Varvara Gratsjeva is de nummer 71 van de wereld. 21 uur 45. Varvara Gratsjeva is de nummer 71 van de wereld