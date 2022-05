Elise Mertens toont geen medelijden met Roemeense op Roland Garros

Nog een game voor Mertens en ze staat in de tweede ronde van Roland Garros. Onze landgenote leidt met 6-3 en 5-1.

19 uur 30. Nog een game voor Mertens en ze staat in de tweede ronde van Roland Garros. Onze landgenote leidt met 6-3 en 5-1. .

19 uur 16. Het loopt vlot voor Mertens. Onze landgenote is op weg naar een 4-0-voorsprong in set 2. .

Na haar dominant thuis en een 4-1-voorsprong liet ze Ruse weer in het spel komen. De Roemeense rook haar kans en begon agressiever te tennissen.

19 uur 02. Setwinst voor Elise Mertens: 6-3. De helft van de buit is al binnen voor Elise Mertens. Ze wint set 1 met 6-3. Na haar dominant thuis en een 4-1-voorsprong liet ze Ruse weer in het spel komen. De Roemeense rook haar kans en begon agressiever te tennissen. Verder dan 4-3 liet Mertens haar niet komen. Ze pikte de draad weer op en werkte de set keurig af. .

18 uur 37. Mertens leidt met 4-1. De valse start is al vergeten. Elise Mertens serveert zichzelf naar een 4-1-voorsprong in set 1. .

18 uur 20. De wedstrijd is niet zo goed begonnen voor Elise Mertens. Ze geeft haar opslag met uit handen: 1-0. .

clock 11:23

11 uur 23. Ik heb slechts drie wedstrijden op gravel gespeeld, maar ik heb intussen een pak ervaring opgedaan. Ik had graag meer matchen gespeeld, maar het is nu zo. Ik speel pijnvrij en voel me goed. Elise Mertens.