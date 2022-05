Elise Mertens toont geen medelijden met Roemeense: "Ik had de overhand"

Zo voorkwam de Belgische nummer 1 nodeloos overwerk in de eerste ronde. Na een uur en een kwartier tennis was de buit binnen voor Mertens.

In de eerste set kon de 24-jarige speelster nog even in het spoor blijven van Mertens, in de tweede set werd ze weggeblazen.

"Blij dat ik het ritme weer te pakken heb"

"Ik voelde dat ik de overhand had, zeker in de tweede set. Het was zaak om ze niet meer in de match te laten komen", analyseerde Elise Mertens haar wedstrijd. "Na wat blessurelast ben ik blij dat ik het ritme weer te pakken heb en hier doorstoot."

Mertens kon in Parijs rekenen op heel wat landgenoten in de tribunes. "Alsof ik in België speelde", lachte ze. "Dat was heel fijn."

Met haar status mag Mertens hoog inzetten op Roland Garros. De tweede week vindt ze bijna een must.

"Ik stel mezelf doelen op een grandslamtoernooi", vertelt de Belgische nummer 1. "Hier verdedig ik een plaats in de derde ronde. Hopelijk schop ik het nu tot in de vierde ronde of tot in de kwartfinales. Daar ga ik voor."