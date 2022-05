David Goffin mept zich voorbij Nederlander Van de Zandschulp naar droomduel tegen Rafael Nadal

We leerden de Nederlander Botic van de Zandschulp vorig jaar kennen op de US Open, waar hij het vanuit het niets schopte tot de kwartfinales. Hierna had de Nederlander het moeilijk om een constante in zijn prestaties te leggen, al haalde hij afgelopen weekend toch nog de finale in Stuttgart (waar hij opgaf).

Van de Zandschulp stoomde meteen door naar Madrid en rekende daar na een marathonmatch af met de Spanjaard Carreno Busta (ATP-18).

Het vertrouwen van de Nederlander stond dus op zenit, al was het wel afwachten of hij het fysiek zou volhouden. David Goffin trok het zich allemaal niet aan. Na een gelijkopgaande start ging hij als eerste door de opslag van zijn tegenstander, op weg naar winst in de eerste set.

Intussen stapelden de frustraties bij Van de Zandschulp zich op, terwijl Goffin wel sereen kon blijven. Ook toen hij in de tweede set zelf zijn opslag moest inleveren, raakte hij niet van slag. Een comeback van Van de Zandschulp werd snel de kop ingedrukt.