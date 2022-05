Casper Ruud moet 3 uur zwoegen om titel te verlengen Genève

Ruud moest stevig werken om de eerste set in een tiebreak naar zich toe trekken, maar dacht dan wel gewonnen spel te hebben tegen de 33-jarige veteraan Joao Sousa.

De Portugees liet zich evenwel niet zomaar opzij zetten en eiste de tweede set op. Bij 4-5 in de beslissende set mocht Sousa zelfs opslaan voor zijn 5 ATP-titel, maar Ruud kon de situatie nog omkeren.

Het is de 8e ATP-titel voor Ruud, die eerder dit seizoen al triomfeerde in Buenos Aires. Vorig jaar won de Noor het toernooi in Genève door in de finale de Canadees Denis Shapovalov te verslaan.