Toptalent Alcaraz maakt eindelijk einde aan Spaanse droogte in Miami

Na een moeilijke start toonde Carlos Alcaraz (ATP-16) zijn volledige wapenarsenaal in de finale tegen Casper Ruud (ATP-8). Hij pakte uit met gewaagde dropshots op cruciale momenten, met een fluwelen touch aan het net wanneer het nodig was en met keiharde slagen vanaf de achterlijn.

Zo boog hij in de eerste set een 1-4-achterstand om in 7-5. Ook in de tweede set kende de jonge Spanjaard af en toe een moeilijk moment, maar na een uur en 50 minuten mocht hij het zegegebaar maken.

Alcaraz klom meteen in de tribune om de toernooizege te vieren met zijn entourage. Zijn coach Juan Carlos Ferrero kreeg de eerste knuffel. Een emotioneel moment voor Ferrero, die de tranen niet kon bedwingen. Ferrero verloor onlangs zijn vader en was maar net op tijd terug in Miami voor de finale.

Alcaraz onttroont Novak Djokovic als de jongste winnaar van de Miami Open. De Serviër was 19 toen hij in 2007 voor de eerste keer won in Miami. Alcaraz strijkt dankzij zijn zege 1.231.245 dollar op en verdubbelt bijna het prijzengeld in zijn carrière. Maandag klimt hij naar de elfde plaats op de ATP-ranking.