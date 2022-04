David Goffin heeft aan 2 korte sets genoeg om finale van ATP-toernooi in Marrakech te bereiken

Dat David Goffin het goede gevoel te pakken heeft, bevestigt de Belg ook in zijn halve finale.

Op het Marokkaanse gravel keek de nummer 74 van de wereld Federico Coria in de ogen. De Argentijn, die de 60e plek op de wereldranglijst bekleedt, liep meteen 2-0 uit, maar Goffin sloeg terug en forceerde in de staart van de eerste set nog twee breaks: 3-6.

In de tweede set hielden de spelers elkaar in evenwicht tot 3-3. In het - zoals zo vaak - cruciale 7e spel, kon David Goffin een break versieren. De veer brak nu helemaal bij Coria. Onze landgenoot serveerde de wedstrijd uit.

Goffin mag zich nog eens opmaken voor een finale van een ATP-toernooi. Daar treft hij de winnaar van de partij tussen de Slovaak Alex Molcan en de Serviër Laslo Djere.