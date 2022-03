Leylah Fernandez werkt 5 matchpunten weg en verlengt titel in Monterrey: "Ongelooflijk"

In haar eerste onderlinge profontmoeting met de 20-jarige Osorio kwam Fernandez 4-1 en 5-3 voor. Ze mocht voor de 1e set serveren, maar Osorio pakte de set nog in de tiebreak. In de 2e set werd het weer 4-1 voor Fernandez, brak Osorio nog een keer terug, maar hield Fernandez het nu toch vol.



Een derde set moest beslissen: nu was het de beurt aan Osorio om 4-1 uit te lopen. Maar Fernandez' fighting spirit kwam helemaal boven: ze werkte een matchpunt weg in het 10e spelletje en nog 4 meer in het 12e spel. Zo kwam er een tiebreak, waarin de titelhoudster domineerde. Na 3 uur en 2 minuten stond de 6-7 (5/7), 6-4, 7-6 (7/3) op het bord.



"Het was een ongelooflijk zware match", trapte Fernandez een open deur in. "Niet alleen fysiek of tennistiek, maar ook mentaal. Camila is een stevige opponent: ze is sluw, wisselt slices af met hoge ballen, ze is erg onvoorspelbaar."



"Ik ben heel, heel blij dat ik mijn fouten achter mij kon laten (zo sloeg ze liefst 8 dubbele fouten, red) en me weer in de match kon knokken."



Voor de 19-jarige was het de tweede WTA-titel, 2 keer was Monterrey het toneel.