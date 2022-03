Elise Mertens en Russische partner verrassend meteen uitgeschakeld in Indian Wells

Elise Mertens (WTA-23), Alison Van Uytvanck (WTA-58) en Maryna Zanevska (WTA-68) staan op het toernooi in Californië rechtstreeks op de hoofdtabel. De Belgische nummer één, het twintigste reekshoofd, is vrij in de eerste ronde.

In de tweede ronde wacht voor Mertens mogelijk een Belgisch onderonsje met Maryna Zanevska. Zij moet dan wel haar eerste ronde winnen van de Oekraïense Marta Kostjoek (WTA-54). Alison Van Uytvanck ontmoet in de eerste ronde een kwalificatiespeelster.