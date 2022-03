David Goffin moet meteen inpakken op toernooi van Indian Wells

David Goffin (ATP-71) begon nochtans niet onaardig tegen Jordan Thompson, want onze landgenoot won de 1e set met 6-4. De Australiër hing vervolgens de bordjes gelijk in de 2e set.



In de beslissende 3e set liep Thompson 3-0 uit, maar Goffin toonde veerkracht en sleepte nog een tiebreak uit het vuur. Daarin trok hij alsnog aan het kortste eind. De wedstrijd duurde bijna 3 uur.



Voor Goffin is het al het 4e toernooi op rij dat hij sneuvelt in de 1e ronde. Het overkwam hem ook in Rotterdam, Doha en Dubai. Vorige week was hij wel nog belangrijk voor België in het Daviscup-duel met Finland.