Ook in Dubai vliegt Goffin er meteen uit: "Maar ik ga blijven vechten"

"De laatste matchen kom ik meteen 3-0 of 4-0 op achterstand", zei Goffin nog na zijn snelle uitschakeling in Rotterdam. Het besef is er dus al, de oplossing nog niet.

Ook in Dubai keek de Luikenaar meteen aan tegen een 4-0-achterstand tegen de Japanse kwalificatiespeler Taro Daniel. Goffin kwam wel iets beter in de wedstrijd, maar de eerste set was al verloren.

In de tweede set kon Goffin beter aanklampen, maar moest hij toch drie breakkansen wegwerken om stand te houden. Een 4e kans liet de 29-jarige Japanner niet onbenut, maar Goffin kon meteen terugslaan.

De Luikenaar vocht verbeten en dwong ineens twee setpunten af, maar het afmaken bleek alweer moeilijk. Taro Daniel sleepte een tiebreak uit de brand en wipte Goffin nog maar eens in de 1e ronde.

Van zijn 7 toernooien van 2022 lag de Luikenaar er 5 keer meteen uit. Met amper 3 overwinningen op 10 staat er een buis op zijn rapport. Goffin zakt na Dubai uit de top 60 en moet dringend herbronnen.