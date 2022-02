Ex-US Open-winnares Sloane Stephens wint na 4 jaar eindelijk weer een titel, dankzij huwelijksboost?

Toen Sloane Stephens in 2017 de US Open won leek de Amerikaanse opvolging voor de zussen Williams verzekerd. Maar daarna ging het steil bergaf. Stephens won enkele maanden later nog het toernooi van Miami, maar plots droogde het succes op.

Stephens viel uit de top 50 van de wereld en was op de grandslamtoernooien eerder een figurant geworden. Begin dit jaar was er op privévlak wel een hoogtepunt. Ze stapte in het huwelijksbootje met voetballer Jozy Altidore, die in het verleden onder meer voor AZ en Sunderland speelde.

Dat moet Stephens blijkbaar een boost gegeven hebben, want in Guadalajara klikte het plots wel weer. De eindzege kreeg ze van Marie Bouzkova, 3 jaar geleden ook al verliezend finaliste in Mexico, niet cadeau.

Stephens won wel de eerste set, maar daarna ging het licht uit. Een nieuwe tegenslag leek in de maak, maar de inmiddels 28-jarige Amerikaanse herpakte zich en won uiteindelijk nog vlot.