Elise Mertens moet eindwinst in Doha aan Amerikaans duo laten na "supertiebreak"

De wedstrijd begon goed voor Elise Mertens en haar Russische partner. De nummer 3 in het dubbelspel serveerde goed en maakte het de Amerikaanse dames moeilijk vanaf de baseline. Dat resulteerde in een vlotte 6-3-setwinst.

In set 2 een heel ander verhaal. Cori Gauff en Jessica Pegula toonden veerkracht en knokten zich weer in de partij. De Amerikanen dwongen zo een supertiebreak af.

Daarin waren de tegenstanders van Mertens en Kudermetova te sterk. Het gevolg: 10-5 in de beslissende set en geen nieuwe dubbeltitel voor onze landgenote.

De 26-jarige Limburgse veroverde in het verleden al vijftien dubbeltitels. Deze maand won ze al met Kudermetova het dubbelspel in Dubai. Met de Russin triomfeerde ze vorig jaar ook in Istanboel.