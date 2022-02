Elise Mertens knokt zich voorbij Martic naar kwartfinales in Sint-Petersburg

In de beginfase van de 2e set ging het gelijk op, maar de Kroatische kon toeslaan met een servicebreak en liep daardoor uit tot 5-2. Martic pakte op haar eigen opslagspel uit met een ace en de setwinst was voor haar. 6-3. Zo won ze haar eerste set ooit tegen de Belgische tennisster.

Na winst maandag in de eerste ronde tegen de Française Alizé Cornet, moest Elise Mertens vandaag aan de bak tegen de Kroatische Petra Martic voor een plaats in de kwartfinales.

Mertens zet dipje recht in beslissende derde set

In het begin van de 3e set schoot Mertens vurig uit de startblokken en leek de eerste game van de set te winnen. Martic sloop dichterbij en klopte Mertens toch met een servicebreak. Maar Mertens zette een re-break op poten en ging meteen op dat goede elan verder.



Martic sloeg 2 keer na elkaar slecht op waardoor Mertens de kans niet liet liggen om weer te breaken. Mertens tankte vertrouwen en liep verder uit op de Kroatische. Ze vond haar beste niveau terug en bij Martic was het vet van de soep.



De Kroatische was niet meer opgewassen tegen Mertens. Martic kon het goede tennis van de 2e set niet meer bovenhalen en maakte te veel foutjes die Mertens genadeloos afstrafte. Elise Mertens won de laatste set met 2-6.



“Het was een moeilijke wedstrijd. In de 2e set krikte Martic haar niveau op en moest ik naar voren komen", zei Mertens na de wedstrijd. "Op het einde maakte ik minder fouten dan zij. Ik voelde me ook beter in de 3e set dan in de 2e. Ik ben alvast blij dat ik in de kwartfinale sta."