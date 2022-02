Elise Mertens haalt finale dubbelspel in Dubai

Elise Mertens zal proberen een 14e dubbeltrofee aan haar palmares toe te voegen. Ze heeft ook zes titels in het enkelspel. In dat enkelspel werd Mertens (WTA-26) dinsdag in de eerste ronde uitgeschakeld door de Zwitserse Jil Teichmann (WTA-35).

Het is al de 19e finale in het WTA-dubbelcircuit voor de 27-jarige Elise Mertens, en de 2e aan de zijde van Kudermetova na hun succes in Istanbul vorig jaar. Mertens won vorig jaar de Australian Open samen met de Wit-Russische Aryna Sabalenka en Wimbledon met de Taiwanese Su-Wei Hsieh.

Mertens, vierde van de wereld in het dubbelspel, en Koedermetova, negende van de wereld, vormen het tweede reekshoofd. In de halve finale pakten ze in 1 uur en 16 minuten het Chinese duo Xu Yifan en Yang Zhaoxuan in met 6-3, 7-5.

Mertens: "Beter geserveerd en hard aan returns gewerkt"

Mertens baalt nog wat over haar zwakke enkelresultaat: "Dat was verre van goed, maar ik wilde dan wel het beste maken van het dubbel. Een finale spelen is altijd leuk."



"We begonnen goed aan de partij, in de 2e set lieten we wat kansen liggen, maar op het einde stonden we er. Ik serveerde vandaag beter en heb hard gewerkt aan mijn returns. Dat kan ook enkel maar goed zijn voor mijn volgende enkelwedstrijden."



In de finale wacht het duo Ljoedmila Kitsjenol uit Oekraïne en Jelena Ostapenko uit Letland. Pikant detail: in de finale van het enkelspel in Dubai staat Koedermetova tegenover Ostapenko.

"Ik ken Ostapenko, bij haar is het vaak alles of niets. Ze slaat heel hard en tot nu zijn de ballen binnengebleven. In het enkelspel is Ostapenko uitstekend, haar partner is dan weer een echte dubbelspecialiste. We zien wel wat het wordt."